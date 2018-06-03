03.06.2018, 09:45

ФОТО и ВИДЕО: Словно взаправду! В Старом Таллинне состоялся рыцарский турнир

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rus.delfi.ee
EST 7

Вчера в рамках Дней Старого Таллинна состоялся рыцарский турнир Old Tallinn Cup (”Кубок Старого Таллинна”). Прошли как мужские, так и женские командные бои.

Смотрите фото и видео!

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