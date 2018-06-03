ФОТО и ВИДЕО: Словно взаправду! В Старом Таллинне состоялся рыцарский турнир

Вчера в рамках Дней Старого Таллинна состоялся рыцарский турнир Old Tallinn Cup (”Кубок Старого Таллинна”). Прошли как мужские, так и женские командные бои.
Смотрите фото и видео!
Вчера в рамках Дней Старого Таллинна состоялся рыцарский турнир Old Tallinn Cup (”Кубок Старого Таллинна”). Прошли как мужские, так и женские командные бои.
Смотрите фото и видео!
Projektijuht / objektijuht
MERKO (M-PARTNER HR OÜ)
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Põhja piirkonna äriteeninduse juht
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