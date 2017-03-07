ФОТО и ВИДЕО: ”Сквозь волны и ветер” — эстонская делегация во главе с Кальюлайд прибыла в Финляндию

В во вторник утром президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправилась с двухдневным визитом в Финляндию, в ходе которого она, помимо прочего, выступит на финско-эстонском экономическом форуме, посетит Дом Эстонии в Хельсинки, школу Латокартано, которая предлагает для детей из Эстонии обучение на эстонском языке, Тампереский технический университет.
Главу государства сопровождает состоящая из 41 членов делегация, в том числе Марко Михкельсон, Калле Паллинг, Майлис Репс, Урве Пало, Рихо Террас, Яак Аавиксоо, Тынис Лукас и другие.
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Сегодня Кальюлайд встретится со свои финским коллегой Саули Нийнистё, премьер-министром, спикером парламента, председателям городского совета и и.о. мэра Хельсинки. Встречи, которые пройдут в рамках визита делегации, призваны усилить дальнейшее экономическое сотрудничество двух стран, особенно в области дигитальной инфраструктуры, энергетики и транспорта, науки и образования. Также будут затронуты темы безопасности и стоящие перед Европой вызовы.
Поездку делегации сопровождал сильный шторм: судно Madagaskar носило туда-сюда с невероятной силой. Смотрите фото и видео.