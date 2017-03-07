ФОТО и ВИДЕО: ”Сквозь бурю и ветер” — эстонская делегация во главе с Кальюлайд прибыла в Финляндию

В во вторник утром президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправилась с двухдневным визитом в Финляндию, в ходе которого она, помимо прочего, выступит на финско-эстонском экономическом форуме, посетит Дом Эстонии в Хельсинки, школу Латокартано, которая предлагает для детей из Эстонии обучение на эстонском языке, Тампереский технический университет.