ФОТО и ВИДЕО: ”Скучно не будет никому!” На следующей неделе начинается Еж-2018

"Противник на этих учениях — государство Муринус, у которого есть свои вассалы. Они пытаются дестабилизировать ситуацию и создать раскол между государствами НАТО. На нашей стороне — страны Балтии и союзные страны. Территориально мы сосредоточимся на Эстонии и северной Латвии, но будут привлекаться и штаб-квартиры стран-членов НАТО, а также частично политическое руководство. На политическом уровне сценарий расширяется от канцелярии президента Эстонии до премьер-министра Великобритании, и в ходе [учений] будет отработано поведение и принятие решений в кризисной ситуации", — пояснил начальник оперативного отдела Сил обороны, полковник Арон Калмус.

Кийли сообщил, что основной акцент будет сделан на способности обеспечить безопасность и защиту населения Эстонии в любой ситуации.

"Мы впервые отработаем на практике всестороннюю оборону государства. Также отработаем эвакуацию населения с привлечением (органов) местных самоуправлений", - сказал Кийли.

Учения будут проходить со 2 по 14 мая, охватывая всю территорию Эстонии, в том числе острова. В них примут участие 19 стран, а также штаб и руководящие структуры НАТО.