28.04.2018, 09:40
ФОТО и ВИДЕО: ”Скучно не будет никому!” На следующей неделе начинается Еж-2018
На следующей неделе начинаются самые масштабные военные учения, когда-либо проходившие на территории новой Эстонии. Всего ожидается более 13 000 участников. Будут представлены союзники из 19 стран, совместная работа Департамента полиции и погранохраны, Кайтселийт и Сил обороны, 350 сценариев.
”Скучно не будет никому”, — говорит главнокомандующий Кайтселийт генерал-майор Меэлис Кийли.
По сценарию учений противником выступит вымышленное государство Муринус, которое попытается дестабилизировать ситуацию в Эстонии и вызвать раскол между государствами-членами НАТО
, пишет rus.err.ee
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"Противник на этих учениях — государство Муринус, у которого есть свои вассалы. Они пытаются дестабилизировать ситуацию и создать раскол между государствами НАТО. На нашей стороне — страны Балтии и союзные страны. Территориально мы сосредоточимся на Эстонии и северной Латвии, но будут привлекаться и штаб-квартиры стран-членов НАТО, а также частично политическое руководство. На политическом уровне сценарий расширяется от канцелярии президента Эстонии до премьер-министра Великобритании, и в ходе [учений] будет отработано поведение и принятие решений в кризисной ситуации", — пояснил начальник оперативного отдела Сил обороны, полковник Арон Калмус.
Кийли сообщил, что основной акцент будет сделан на способности обеспечить безопасность и защиту населения Эстонии в любой ситуации.
"Мы впервые отработаем на практике всестороннюю оборону государства. Также отработаем эвакуацию населения с привлечением (органов) местных самоуправлений", - сказал Кийли.
Учения будут проходить со 2 по 14 мая, охватывая всю территорию Эстонии, в том числе острова. В них примут участие 19 стран, а также штаб и руководящие структуры НАТО.