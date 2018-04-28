28.04.2018, 09:40

ФОТО и ВИДЕО: ”Скучно не будет никому!” На следующей неделе начинается Еж-2018

 (32)
rus.delfi.ee
EST 6

На следующей неделе начинаются самые масштабные военные учения, когда-либо проходившие на территории новой Эстонии. Всего ожидается более 13 000 участников. Будут представлены союзники из 19 стран, совместная работа Департамента полиции и погранохраны, Кайтселийт и Сил обороны, 350 сценариев.

”Скучно не будет никому”, — говорит главнокомандующий Кайтселийт генерал-майор Меэлис Кийли.


По сценарию учений противником выступит вымышленное государство Муринус, которое попытается дестабилизировать ситуацию в Эстонии и вызвать раскол между государствами-членами НАТО, пишет rus.err.ee.

"Противник на этих учениях — государство Муринус, у которого есть свои вассалы. Они пытаются дестабилизировать ситуацию и создать раскол между государствами НАТО. На нашей стороне — страны Балтии и союзные страны. Территориально мы сосредоточимся на Эстонии и северной Латвии, но будут привлекаться и штаб-квартиры стран-членов НАТО, а также частично политическое руководство. На политическом уровне сценарий расширяется от канцелярии президента Эстонии до премьер-министра Великобритании, и в ходе [учений] будет отработано поведение и принятие решений в кризисной ситуации", — пояснил начальник оперативного отдела Сил обороны, полковник Арон Калмус.

Кийли сообщил, что основной акцент будет сделан на способности обеспечить безопасность и защиту населения Эстонии в любой ситуации.

"Мы впервые отработаем на практике всестороннюю оборону государства. Также отработаем эвакуацию населения с привлечением (органов) местных самоуправлений", - сказал Кийли.

Учения будут проходить со 2 по 14 мая, охватывая всю территорию Эстонии, в том числе острова. В них примут участие 19 стран, а также штаб и руководящие структуры НАТО.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО и ВИДЕО: ”Скучно не будет никому!” На следующей неделе начинается Еж-2018

28.04.2018
На следующей неделе начинаются самые масштабные военные учения, когда-либо проходившие на территории новой Эстонии. Всего ожидается более 13 000 участников. Будут представлены союзники из 19 стран, совместная работа Департамента полиции и погранохраны, Кайтселийт и Сил обороны, 350 сценариев.
Подробнее

Вяхи и Вескимяги: враждебность к России — в корне неверный подход. Мы теряем миллиарды!

27.04.2018
Крупные предприниматели хотят вести с Россией бизнес, а не конфликтовать по примеру политиков, пишет Eesti Ekspress и приводит статью, опубликованную в журнале "Eesti Kapital" от Ekspress Meedia.
Подробнее


Сегодня Таллинский зоопарк отмечает День лягушки

28.04.2018
Сегодня, 28 апреля, в мире отмечают международный день лягушки (Save the Frogs Day). Фонд природы Эстонии (Eestimaa Looduse Fond, ELF) и Таллинский зоопарк по этому поводу приглашают всех друзей лягушек познакомиться с ними поближе, участвуя в мастер-классах и играх.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


На лезвии уголовной ответственности

28.04.2018
В Эстонии действуют довольно жесткие требования к форме сделки. Например, если договор должен быть заключен в нотариальной форме, то предварительный договор также должен быть нотариальным, что ставит под сомнение действие договоров лизинга и бронирования, заключаемых при приобретении недвижимости.
Подробнее


Naiste käekell Daniel Wellington DW00100144
169,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106552006
150,30 €
90,18 €
-20% Meeste käekell Police HORIZON PL.15246JSB/02M
159,- €
127,20 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
Meeste kinkekomplekt Daniel Wellington DW00500002
189,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Бывший заключенный с браслетом: надзорный орган мешает мне нормально жить и работать!

27.04.2018
В редакцию русского Delfi обратился читатель Александр. Мужчина в начале года освободился из мест лишения свободы ”под браслет”. Устройство, по его словам, постоянно ломается, из-за чего у него возникают сложности с работой.
Подробнее