ФОТО и ВИДЕО: Скандал: журналист пририсовал Керсти Кальюлайд усы и очки

В четверг вечером в передаче ”Ringvaade” журналист и карикатурист Вахур Керсна в рамках благотворительного проекта "Maalides head" пририсовал портрету президента Керсти Кальюлайд усы и очки.

Вчера организаторы проекта забраковали картину, аргументировав это тем, что она не вписывается в концепцию выставки.

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В проекте уже приняло участие множество известных людей Эстонии. Это первая работа, не принятая устроителями проекта. ”Необходимо смотреть вокруг, что ты делаешь и куда идешь. Если ты думаешь, что идешь делать добро, то то, что кажется хорошим тебе, не обязательно покажется хорошим и другим”, — прокомментировал ситуацию Керсна.

