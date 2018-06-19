19.06.2018, 18:22

ФОТО и ВИДЕО: Сильный ветер снес крышу столичной многоэтажки на Эхитаяте теэ

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rus.delfi.ee
EST 21

Сегодня в Таллинне после обеда в результате сильных порывов ветра была повреждена крыша девятиэтажного дома, расположенного на Эхитаяте теэ, 68.

Ближе к вечеру жители дома стали перепарковывать свои автомобили.

Сейчас у дома работают спасатели.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
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