ФОТО и ВИДЕО: Сильный ветер снес крышу столичной многоэтажки на Эхитаяте теэ

Сегодня в Таллинне после обеда в результате сильных порывов ветра была повреждена крыша девятиэтажного дома, расположенного на Эхитаяте теэ, 68.
Ближе к вечеру жители дома стали перепарковывать свои автомобили.
Сейчас у дома работают спасатели.
Сегодня в Таллинне после обеда в результате сильных порывов ветра была повреждена крыша девятиэтажного дома, расположенного на Эхитаяте теэ, 68.
Ближе к вечеру жители дома стали перепарковывать свои автомобили.
Сейчас у дома работают спасатели.
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