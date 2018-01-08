ФОТО И ВИДЕО: Штормовой ветер "раздел" столичное конторское здание

Вчера и сегодня в Эстонии дуют сильные ветры. Местами — аж до 30 км/с. Спасательный департамент отреагировал на 54 вызова, которые так или иначе были связаны с ветром.

Например, ветер "раздел" здание бюро на Пярнуском шоссе в Таллинне. По словам управляющего, пока еще неизвестно, насколько велик ущерб.