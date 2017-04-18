ФОТО и ВИДЕО: "Шофер — не мусор!" Водители ATKO со всей Эстонии провели в Таллинне пикет

Водители автобусов ATKO Grupp провели у здания офиса предприятия в центре Таллинна пикет против ”незаконного поведения работодателя”.

На акцию протеста собралось несколько десятков водителей и поддерживающих их людей из Кохтла-Ярве, Вильянди, Пыльтсамаа, Йыгевамаа, Валка, которые требовали у работодателя улучшения условий труда, в частности — оплаты переработок.

По словам председателя правления Транспортного профсоюза Яана-Хендрика Тоомеля, причина пикета состоит в том, что работодатель, используя незаконные приемы, избегает образования сверхурочных часов у водителей автобусов и таким образом платит работникам меньшую зарплату, чем должен.