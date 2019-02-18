18.02.2019, 19:10
ФОТО и ВИДЕО: Сависаар будет баллотироваться в Европарламент и примет участие в факельном шествии?
По данным Delfi, Эдгар Сависаар, представивший в Тарту новую книгу, весной намерен баллотироваться в Европарламент, хотя сам он эту информацию не подтверждает, но и не опровергает.
Не опровергает он и информацию о своем возможном участии на день независимости в факельном шествии EKRE. "Конечно, на коляске добраться будет сложно, но такой вариант я не исключаю”, — прокомментировал Сависаар.
Говоря о выборах, Сависаар отметил, что настолько привык к ним, что никаких мыслей они у него не вызывает. ”Слушайте, это так скучно постоянно говорить о каких-то выборах и выдвижениях. Мне это неинтересно”, — ответил Сависаар на вопрос о том, будет ли он баллотироваться в Европарламент, и добавил, что до этих выборов еще далеко.
”Сначала я хочу посмотреть, какими будут местные выборы”, — сказал экс-лидер центирстов.