ФОТО и ВИДЕО: Сависаар будет баллотироваться в Европарламент и примет участие в факельном шествии?

Не опровергает он и информацию о своем возможном участии на день независимости в факельном шествии EKRE. "Конечно, на коляске добраться будет сложно, но такой вариант я не исключаю”, — прокомментировал Сависаар.

Говоря о выборах, Сависаар отметил, что настолько привык к ним, что никаких мыслей они у него не вызывает. ”Слушайте, это так скучно постоянно говорить о каких-то выборах и выдвижениях. Мне это неинтересно”, — ответил Сависаар на вопрос о том, будет ли он баллотироваться в Европарламент, и добавил, что до этих выборов еще далеко.

”Сначала я хочу посмотреть, какими будут местные выборы”, — сказал экс-лидер центирстов.

