ФОТО и ВИДЕО С ДРОНА: В лесу Википалу продолжается пожар, смотрите масштабы бедствия

В воскресенье в Википалу в Харьюмаа загорелся лес, площадь возгорания выросла до 200 га. Дождь помог спасателям взять возгорание под контроль, но работы по тушению до сих пор не завершены.

На данный момент площадь возгорания не расширилась, но и не сократилась — по-прежнему горит 200 га леса. Вчера в работах по тушению участвовали 146 человека, из которых 69 были спасателями и 77 — добровольцами.

Департамент снова просит добровольцев помочь с тушением территории возгорания. Желающие могут связаться со департаментом по номеру 5883 8789.

По прибытии на место нужно зарегистрироваться. Времена сбора: 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00. Участие в тушении займет около 8 часов. Лица младше 18 лет участвовать не могут.

Департамент просит людей одеться соответственно погоде, надеть сапоги, взять с собой перчатки и шарф для того, чтобы при необходимости закрыть им дыхательные пути.

Как доехать: За заправкой Euro Oil в Аэгвийду будет поворот направо на Нымме теэ (отмечена лентами). Оттуда ехать до конца дороги и затем направо, где уже видна парковка и автобус.