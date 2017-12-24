24.12.2017, 14:49

ФОТО и ВИДЕО: Рождественский серфинг на Штромке! Эстонские Деды Морозы холода не боятся

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Рауно Волмар
Рауно Волмар
EST

В этот сочельник выдалась идеальная ветренная погода для серфингистов, которые надели на себя костюмы Деда Мороза и отправились покорять волны на пляже Штромка в Таллинне.

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