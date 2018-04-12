ФОТО и ВИДЕО: Российский телеканал показал, что в США в набор для выживания входит эстонская шоколадка

Российский телеканал "Россия 24" в новостной передаче показал, как в США в преддверии возможной войны с Россией из-за Сирии люди запасаются наборами для выживания. Среди продуктов была одна очень знакомая шоколодка.

Согласно данным телеканала, в США граждане, опасающиеся начала Третьей мировой войны, начали делать запасы на случай апокалипсиса. Для иллюстрации этого было показано видео за спиной ведущего.

Среди прочего провианта на столе лежит и эстонская шоколадка Mesikäpp. Возможно, американцы действительно ценят эстонский шоколад, но скорее всего, это было просто иллюстративное видео набора для выживания — рядом красуется банка с надписью "ЛЕЧО".