12.04.2018, 19:10

ФОТО и ВИДЕО: Российский телеканал показал, что в США в набор для выживания входит эстонская шоколадка

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rus.delfi.ee
EST 15
ФОТО и ВИДЕО: Российский телеканал показал, что в США в набор для выживания входит эстонская шоколадка
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Российский телеканал "Россия 24" в новостной передаче показал, как в США в преддверии возможной войны с Россией из-за Сирии люди запасаются наборами для выживания. Среди продуктов была одна очень знакомая шоколодка.

Согласно данным телеканала, в США граждане, опасающиеся начала Третьей мировой войны, начали делать запасы на случай апокалипсиса. Для иллюстрации этого было показано видео за спиной ведущего.

Среди прочего провианта на столе лежит и эстонская шоколадка Mesikäpp. Возможно, американцы действительно ценят эстонский шоколад, но скорее всего, это было просто иллюстративное видео набора для выживания — рядом красуется банка с надписью "ЛЕЧО".

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