ФОТО И ВИДЕО: Романтика средневековья в таллиннской промзоне, или Как рыцари побили палками журналиста Delfi

Брутальные рыцари и их прекрасные, но весьма воинственные дамы никуда не исчезли. Вы найдете их в промзоне столичного района Мустамяэ — в небольшом спортклубе для исторических боев. Там они, облачившись в 40 килограммов стали, бьются ”насмерть” топорами, мечами и палками.

Что это за люди, зачем они это делают, и насколько это опасно — выяснили корреспонденты Delfi. Автор репортажа также осмелилась ринуться в бой — и получила ”по лбу”. Точнее, по забралу. Как это было — смотрите видеосюжет!

Пока в России выбирали нового президента, в Таллинне в Мустамяэ состоялась встреча-презентация клуба Nordburg под названием „Рыцарские бои как современный вид спорта”. Клуб был забит под завязку — организаторы даже не ожидали такого ажиотажа и успеха. Испытать свои силы, смелость и отвагу в бою пришли и мужчины, и женщины, и стар и млад.

Опытные бойцы познакомили всех желающих с таким спортивным направлением как исторический средневековый бой (ИСБ). Встреча прошла в двух блоках: теоретическом и практическом.

В первой части гостям поведали, что в принципе такое исторический средневековый бой, что такое бугурт и другие виды ИСБ боёв, рассказали о правилах и судействе, о крупных мировых чемпионатах, о том, где и когда в Таллинне можно увидеть средневековые бои вживую.

Вторая — практическая — часть мероприятия прошла в тренировачном зале клуба Nordburg. Все желающие смогли лично облачиться в рыцарские доспехи (а это — целая наука!) и попробовать свои силы. Члены клуба Nordburg научили всех желающих азам рыцарских сражений. Народу однозначно понравилось: на страничке клуба в социальной сети посетители мероприятия оставили много восторженных отзывов, поделились приятными впечатлениями и высказали слова благодарности за столь необычно проведенное воскресенье.

На встрече корреспонденты Delfi побеседовали с главой клуба Nordburg Николаем Быковым и капитаном женской команды Екатериной Бачурко. Бойцы поведали нам, какие бывают бои, насколько это опасно и травматично, а также позволили продемонстрировать свой (оказавшийся сравнительно скромным) боевой дух на ристалище.

Смотрите видео Delfi, воодушевляйтесь и пробуйте сами!







