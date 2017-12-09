ФОТО и ВИДЕО: Ратас об участвующих в учениях резервистах: это пример патриотизма

Премьер-министр Юри Ратас выразил свою признательность резервистам, которые принимают участия в учениях Сил обороны Okas 2017, сообщает коммуникационное бюро правительства.

Ратас поблагодарил всех участников учений, а также их работодателей, семьи и близких за проявленное понимание. ”Важнее всего готовность резервистов явиться по повестке и внести свой вклад в оборону Эстонии. Это пример патриотизма”, — сказал премьер-министр.

По словам Ратаса, участие в сборах с минимальным предварительным сроком оповещения крайне важно, чтобы проверить и отработать приведение резервных подразделений в боевую готовность и оценить действительный уровень нашей обороноспособности. ”Я увидел блеск в глазах присутствующих здесь мужчин и женщин, их готовность защищать свою страну — это самое лучшее подтверждение тому, что наша оборона крепка. Я надеюсь, что учения от начала до конца пройдут благополучно и резервисты смогут вернуться домой с чувством выполненного долга”, — сказал премьер-министр.

Правительство объявило дополнительные учебные сборы в среду, повестки получили 669 резервистов. Начавшиеся в четверг учения Okas 2017 продлятся до вечера воскресенья.

Эстония проверяет таким образом свою боевую готовность во второй раз. Первые дополнительные учебные сборы прошли в декабре 2016 года, тогда на службу были призваны более 300 резервистов и членов Кайтселийта из Северной и Южной Эстонии.