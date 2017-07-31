ФОТО и ВИДЕО: Ратас, Кылварт и Корб: Сависаару будет предложен первый номер в общем списке

В понедельник в бюро Центристской парии в Таллинне прошло собрание совета таллиннского отделения партии, на котором обсуждались вопросы, связанные с предстоящими выборами в органы местного самоуправления.

Самой важной темой стала возможность предоставления экс-лидеру партии Сависаару первого номера в общем списке по Таллинну.



Перед заседанием Юри Ратас сказал Delfi, что они намерены предложить Сависаару первый номер в общем списке. Где бы тот смог баллотироваться, Ратас сказать не сумел, но предположил, что в Ласнамяэ. Однако по этому району первым номером идет Михаил Кылварт.

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Кылварт также подтвердил, что Сависаару будет предложен первое место в общем списке. Далее Сависаар должен сам решить, что будет делать.

Напомним, что в субботу экс-лидер Центристской партии Эдгар Сависаар выпустил видеообращение, которое воспринялось общественностью как заявление о создании собственного избирательного союза.

"Я вернулся. На самом деле я никуда и не уходил. Просто некоторые люди хотели раньше времени списать меня со счетов. Но я объединял людей как в Центристской партии, так и за ее пределами, и буду объединять и далее", — сказал Сависаар в видеообращении.

После встречи генсек партии Михаил Корб заявил Delfi, что получил официальное подтверждение: Сависаар мог бы пойти первым номером. А выборный округ Сависаар может выбрать сам, но для этого, по словам Корба, должно быть нормальное конструктивное отношение, в направлении которого партия работает.