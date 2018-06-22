22.06.2018, 07:31

ФОТО и ВИДЕО: Прошедшая вечером гроза затопила многие места в Таллинне, полиция советует отказаться от поездки на машине

 (13)
rus.delfi.ee
EST 13

В четверг вечером над Таллинном прошла гроза — с громом, молниями и обильным дождем. В результате многие места в Таллинне затопило. Полиция советует отказаться от поездки на автомобиле — особенно стоит избегать участки дороги под мостами и туннель Ярвевана.

Например, затопило проезд под виадуком на улице Эндла, где многие машины в перестали работать в воде и уже не смогли выехать.

В торговом центре Кристийне канализация стала работать в обратном направлении, вода начала литься внутрь помещений через находящиеся в полу люки.

Пызьяская префектура сообщает, что под виадуком Эндла не проехать, также затруднен проезд под железнодорожным мостом на улице Таммсааре, под мостом Пярнуского шоссе на улице Техника, а также стоит избегать тоннель Ярвевана.

Затоплен перекресток у торгового центра Stockmann, такж перекрыто движение по Лаагна теэ в сторону Кесклинна.

Поступили сообщения, что затоплено Вабадузе пуйестеэ в Нымме. Небольшие затопления есть и в других местах столицы.

Поделитесь своими фото и видео! Пишите на rus@delfi.ee

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО и ВИДЕО: Прошедшая вечером гроза затопила многие места в Таллинне, полиция советует отказаться от поездки на машине

22.06.2018
В четверг вечером над Таллинном прошла гроза — с громом, молниями и обильным дождем. В результате многие места в Таллинне затопило. Полиция советует отказаться от поездки на автомобиле — особенно стоит избегать участки дороги под мостами и туннель Ярвевана.
Подробнее



ФОТО: Месси близок к провалу! Хорватия разгромила Аргентину

21.06.2018
Во втором туре чемпионата мира по футболу Аргентина крупно проиграла в Нижнем Новгороде Хорватии - 0:3 (0:0). Балканская дружина пробилась в плей-офф, а серебряные призеры предыдущего мирового первенства аргентинцы рискуют не выйти из группы.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО читателя: Разборки на дороге: Mercedes отрезал путь другому автомобилю, из него вышел разгневанный водитель

21.06.2018
Читатель Delfi заметил необычную ситуацию в поселке Юри, где разъяренный водитель остановил свой Mercedes перед другим автомобилем и начал сердито размахивать руками в воздухе.
Подробнее


-40% Esprit Naiste käekell ES106612001
107,10 €
64,26 €
-15% Meeste käekell Police LEAGUE PL.15040XCYR/01
129,- €
109,65 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police GRID PL.14689JS/02
169,- €
143,65 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Ирина Эмбрих установила рекордное достижение в эстонском спорте

22.06.2018
Фехтовальщица Ирина Эмбрих, завоевавшая в составе сборной Эстонии бронзовую медаль чемпионата Европы в командном турнире, стала обладателем рекордного среди эстонских спортсменов достижения - в ее коллекции наград теперь 12 медалей, завоеванных на чемпионатах Европы и мира.
Подробнее

На Иванову ночь обещают дожди. РАССКАЖИТЕ, как собираетесь праздновать!

21.06.2018
Согласно прогнозам синоптиков, в пятницу, субботу и воскресенье по всей стране, скорее всего, пройдут дожди. Несмотря на то, что жителям Эстонии в таких условиях отмечать Иванову ночь не привыкать, все-таких хочется надеяться на лучшее.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО| Судьба карьера Румму: теперь вход по билетам, плавание запрещено

21.06.2018
Карьер Румму и территория бывшей тюрьмы уже долгое время частично является частной собственностью — вход сюда преграждают высокий забор и колючая проволока. Однако все эти препятствия никогда не останавливали желающих полюбоваться светло-голубой водой знаменитого карьера. Теперь же, купив билет, можно на законных основаниях попасть на территорию. Правда, купаться официально здесь теперь нельзя.
Подробнее