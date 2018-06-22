22.06.2018, 07:31

ФОТО и ВИДЕО: Прошедшая вечером гроза затопила многие места в Таллинне, полиция рекомендовала отказаться от поездки на машине

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rus.delfi.ee
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В четверг вечером над Таллинном прошла гроза — с громом, молниями и обильным дождем. В результате многие места в Таллинне затопило. Полиция советует отказаться от поездки на автомобиле — особенно стоит избегать участки дороги под мостами и туннель Ярвевана.

Например, затопило проезд под виадуком на улице Эндла, где многие машины в перестали работать в воде и уже не смогли выехать.

В торговом центре Кристийне канализация стала работать в обратном направлении, вода начала литься внутрь помещений через находящиеся в полу люки.

Пыхьяская префектура сообщает, что под виадуком Эндла не проехать, также затруднен проезд под железнодорожным мостом на улице Таммсааре, под мостом Пярнуского шоссе на улице Техника, а также стоит избегать тоннель Ярвевана.

Затоплен перекресток у торгового центра Stockmann, также перекрыто движение по Лаагна теэ в сторону Кесклинна.

Поступили сообщения, что затоплено Вабадузе пуйестеэ в Нымме. Небольшие затопления есть и в других местах столицы.

Начало Тартуского шоссе поблизости от Stockmann:

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