ФОТО и ВИДЕО: Пропажа в Тартумаа змеи поставила на уши всю округу

Вчера вечером поступило сообщение о том, что с хутора Малми в деревне Ухти сбежала большая змея, которая может быть опасна. В четверг днем поступило сообщение о том, что беглец найден в соседском сарае.

Животное пряталось в щели на крыше.



Житель деревни Прийт Эйнола рассказал, что хозяева хутора, откуда сбежал удав, держат разных экзотических животных. ”Однажды мы пришли купаться в Курепалу и увидели, как он купает там свою змею. Вызвали полицию”, — сказал Эйнола.

”Женщины в панике, боятся ехать на велосипеде на работу”, — описывает мужчина настроения местных. Он говорит, что данный хутор расположен в середине деревни и своим внешним видом создает впечатление места, в котором царит беспорядок.

В Спасательном департаменте сказали Delfi, что заявления о пропаже змеи к ним не поступало. ”Спасательный департамент не занимается поиском пропавших животных, но мы можем помочь животным, если с ними что-то случилось, или поймать животное, когда оно будет найдено”, — сообщил пресс-секретарь ведомства.