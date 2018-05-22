22.05.2018, 13:20

ФОТО и ВИДЕО: Приключения Кальюлайд в Киеве — Порошенко подарил президенту цветы и тут же забрал

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rus.delfi.ee
EST

В Киеве Керсти Кальюлайд приняла участие в праздничной церемонии и возложила венок к вечному огню. На видео смешной момент — президент Украины Петр Порошенко дарит Кальюлайд цветы, но тут же забирает их обратно, чтобы глав государств могли сфотографировать.

Также интересно, что Кальюлайд марш почетного караула показали дважды: первый раз во время церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата, а позже в церемонии у президентского дворца. Пока президенту Эстонии показывают парковый комплекс, почетный караул на автобусах спешно удаляется ко дворцу.

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