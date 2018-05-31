31.05.2018, 13:10

ФОТО и ВИДЕО: Прибывший в Таллинн таинственный гость из Дубая — наследный принц. Зачем он приехал в Эстонию?

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rus.delfi.ee
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ФОТО и ВИДЕО: Прибывший в Таллинн таинственный гость из Дубая — наследный принц. Зачем он приехал в Эстонию?
Foto: Caro / Frank Sorge

В среду в Таллиннском аэропорту был замечен самолет с символикой Dubai Air Wing, указывающими на то, что в страну прибыл кто-то из членов королевской семьи или членов правительства Дубая. Как выяснилось, в Таллинн прибыл никто иной как наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум.

В своем аккаунте в Instagram принц поделился фотографиями своих прогулок по Таллинну. Но в Эстонию он прибыл не для экскурсий в столице.

31 мая утром в Падизе начались международные соревнования по дистанционным конным пробегам Padise Endurance Festival. В соревнованиях примут участие жокеи из 9 стран, среди которых больше всего участников из Объединенных Арабских Эмиратов, а также несколько шейков.

Принц Хамдан прибыл в Эстонию как раз из-за этих соревнований, в которых он и сам принимает участие. Он занимается дистанционными конными пробегами на высоком уровне, и становился как чемпионом Европы, так и чемпионом мира.

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