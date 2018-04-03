ФОТО и ВИДЕО: Президент Кальюлайд встречается в Белом доме с Дональдом Трампом

Сегодня в Вашингтоне в Белом доме состоится историческая встреча президентов трех стран Балтии и президентом США Дональдом Трампом. Вместе с президентом в Вашингтоне находятся репортер Delfi Михкель Тамм и фотограф Прийт Симсон.

Керсти Кальюлайд прибыла в Белый дом:

Дональд Трамп поздравил страны Балтии со столетием:

Согласно распорядку дня, Керсти Кальюлайд прибудет в Белый дом в 18:40 по эстонскому времени (из-за разницы во времени в Вашингтоне на 7 часов меньше, далее также будем указывать эстонское время).

В 19 часов начнется рабочий обед президентов, который продлится примерно час. На встрече обсудят как вопросы безопасности, так и экономическое сотрудничество. Также планируется принять совместное заявление.

В 20:20 главы трех стран Балтии и Дональд Трамп дадут совместную пресс-конференцию, где обобщат сказанное на встрече и возможность задать вопросы представится и эстонским журналистам.

День президента Кальюлайд продолжится в 23:00 бизнес-форумом, где вступительную речь произнесет министр торговли США Уилбур Росс. За этим последует модерируемая дискуссия при участии президентов стран Балтии.

Уже после полуночи, в 1:30 состоится ужин с советником по национальной безопасности США Гербертом Макмастером, где за выступлением советника последует круглый стол с президентами. Одновременно речь идет по последнем публичном выступлении Макмастера в этой должности, потому что с 9 апреля он уходит из администрации Трампа из-за разногласий.