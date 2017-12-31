31.12.2017, 18:35

ФОТО И ВИДЕО: Президент Кальюлайд готовится на площади Вабадузе к новогодней речи

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rus.delfi.ee
EST

Сегодня президент ЭР Керсти Кальюлайд произнесет новогоднюю речь прямо на площади Вабадузе. За несколько часов до этого можнуюся к важному выступлению, которое будет транслироваться на всю Эстонию.

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