ФОТО И ВИДЕО: Президент Кальюлайд готовится на площади Вабадузе к новогодней речи

Сегодня президент ЭР Керсти Кальюлайд произнесет новогоднюю речь прямо на площади Вабадузе. За несколько часов до этого можнуюся к важному выступлению, которое будет транслироваться на всю Эстонию.
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Сегодня президент ЭР Керсти Кальюлайд произнесет новогоднюю речь прямо на площади Вабадузе. За несколько часов до этого можнуюся к важному выступлению, которое будет транслироваться на всю Эстонию.
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