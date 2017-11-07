ФОТО и ВИДЕО: Пресс-конференция центристов: как распределится власть в Таллинне?

Сегодня кандидаты в вице-мэры Таллинна от Центристской партии дали пресс-конференцию, на которой рассказали о дальнейших планах и распределении власти.

По предварительным данным, Айвар Рийсалу будет отвечать за предпринимательство и инновации, Вадим Белобровцев — за образование и спорт, Тынис Мёльдер — за социальную сферу, Андрей Новкиков — за городское планирование, Эха Вырк — за городское имущество и жилищную экономику, Калле Кландорф — за коммунальную сферу и транспорт, Зюлейха Измайлова (Партия зеленых)— за окружающую среду и вовлечение, в том числе вопросы мусора.



Кандидатом на должность мэра является Таави Аас. На прошлой неделе в качестве председателя горсобрания была утверждена кандидатура Михаила Кылварта, вице-председателями станут Тойво Тоотсен и Март Луйк.