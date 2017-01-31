ФОТО и ВИДЕО: Премьер-министры стран Балтии подписали проект соглашения о развитии Rail Baltiс

Во вторник утром премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Латвии Марис Кучинскис и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис подписали законопроект о межправительственном договоре Латвии, Литвы и Эстонии, предусматривающем прокладку железнодорожной магистрали Rail Baltic.

Были обговорены также и сроки, маршрут и некоторые технические детали. В 14:10 премьер-министры и глава Евросовета Дональд Туск дали пресс-конференцию.

"Проект Rail Baltic — исторический. Хочу поблагодарить своих партнеров за возможность воплотить его в жизнь", — сказал на конференции Юри Ратас.

На вопрос о том, что произойдет, если расходы на строительство не удастся покрыть из европейских средств в планируемом объеме, он ответил: "Тогда страны Балтии должны будут сесть за стол и обсудить пути решения. Сейчас я не вижу причин для изменения схемы финансирования. Все понимают, что проект важен не только для Прибалтики, но и для всей Европы".

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Остальные участники конференции также подчеркнули важность Rail Baltic для всего европейского пространства.

В рамках этого же мероприятия состоялся обед, в котором приняли участие глава правительства и Дональд Туск.



Подписанное премьерами стран Балтии соглашение еще должны утвердить парламенты трех стран.

Кстати, 26 января в Таллинне перед зданием Министерства экономики в Таллинне прошел митинг против строительства Rail Baltic.