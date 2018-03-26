ФОТО и ВИДЕО: Посол РФ о деле Скрипаля: это провокация, которой не может быть никакого оправдания

Посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров прибыл к 15 часам в Министерство иностранных дел Эстонии, откуда ушел около 15:30.

Тема встречи — возможная высылка российских дипломатов из страны в связи с отравлением бывшего разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании.

После встречи Петров сообщил, что не может раскрыть ее содержание прежде, чем сообщит информацию Москве. Тем не менее он добавил, что сказанное было несправедливым.

"Где доказательства того, что в данном деле обнаружен российский след? — сказал посол об обвинениях.

"Мы очень надеемся, что те, кто совершил это гнусное преступление, и главное, те, кто стоит за этим, будут найдены и привлечены к ответственности. Интересно, что после этого будут говорить те, кто обвиняет сейчас Россию в этом преступлении", — отметил он.

Посол добавил, что ответные меры Россия обычно принимает достаточно быстро.

Ранее ТАСС сообщал, что послы России в Латвии, Литве и Эстонии вызваны в понедельник в МИД балтийских республик.