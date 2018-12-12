ФОТО и ВИДЕО: Помогите установить личность вандала! Ночью была разрисована стена здания управы Пыхья-Таллинна

Действия испачкавшего стену человека зафиксировала камера видеонаблюдения. Видео передано в полицию вместе с заявлением. На записи видно, как скрывающий лицо под капюшоном злоумышленник замечает видеокамеру и передает через нее правоохранительным органам своеобразный привет. Перед тем, как уйти, молодой человек совершает несколько танцевальных движений.

Foto: Põhja-Tallinna linnaosa

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, сотрудники районной управы так и не смогли до конца расшифровать послание, оставленное на стене административного здания.

”Мы предполагаем, что незнакомец хотел пожелать нам хороших праздников и успешного нового года, но до конца в этом не уверены. Судя по видеозаписи, данная деятельность доставляет ”художнику” радость и удовольствие. Позитивные эмоции в нынешнее темное и сырое время года на вес золота, однако разделить эту радость мы не можем, так как за приведение стены в порядок расплатятся налогоплательщики. Надеемся, что полиция установит личность этого человека. Конечно, у него есть возможность раскаяться в содеянном и возместить причиненный ущерб добровольно”, — сказал Кальюлайд.

Если кто-то узнал фигурирующего на видеозаписи человека, то просим сообщить об этом в районную управу Пыхья-Таллинна по адресу pohja@tallinnlv.ee.