ФОТО и ВИДЕО: Поломка на железной дороге в Тарту: пассажирам — никакой информации, люди были вынуждены шагать по рельсам

Вчера в районе 15 часов из-за возгорания было нарушено движение поездов через Тарту. Причина — в подвале центре управления Тартуского железнодорожного вокзала, в отделении реле загорелись кабели. Про словам пресс-секретаря Моники Кальюсаар, никто не пострадал.

Читатель сообщил в редакцию, что Eesti Raudtee вообще не дала никакой информации, как в данной ситуации пассажиров доставят в пункт назначения. В итоги пассажиры были вынуждены были идти в Тарту по колее — туннель был перекрыт.

Следующий поезд также прибыл в Тарту с опозданием на час. Больше всего пассажиры были встревожены из-за информационного вакуума.

”Мы очень сожалеем о случившемся и проносим свои искренние извинения всем пассажирам, которые попали в эту ситуацию”, — сказала пресс-секретарь.

”В качестве объяснения: работникам информации в здании вокзала было передано сообщение, что туннель должен быть открыт! Его двери автоматически закрылись в 20:30, и сотрудника в этот момент на месте уже не было. В обычной же ситуации конечно же туннель перекрыт не был бы, так как у нас всегда в этом районе охранники”, — добавила Кальюсаар и заверила, что они со своей стороны вделают все возможное, чтобы подобной ситуации не повторилось.