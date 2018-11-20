20.11.2018, 15:20
ФОТО и ВИДЕО: Погибшими в пожаре в Вильяндимаа оказались 97-летняя женщина и ее сыновья. Местные описывают их как приветливых и спокойных людей
В понедельник вечером в деревне Кыйдама в Вильяндимаа погибли 97-летняя женщина и два ее сына. Возгорание началось с кухни. По предварительным данным, из-за неполадок в электросистеме плиты.
Всего в данном доме располагается четыре квартиры. Пенсионерка проживала на первом этаже, двое ее сыновей — этажом выше. По словам местных жителей, мужчинам было за 60 лет. Иногда они выпивали, но вели себя спокойно и вежливо, перебивались случайными заработками.
Другим жильцам дома удалось выбраться. ”Мне помогли выбраться при помощи лестницы”, — говорит одна из них, Эльви. Сейчас женщина живет у родственников.
Точные причины возгорания и все обстоятельства будут установлены в ходе следствия.
Ни в одной из квартир, в которых погибли люди, не было дымовых датчиков. Всего в этом году в пожарах погибло 37 человек.