ФОТО и ВИДЕО: "Поезд смерти" Эльви-Айно и Антона. Как депортация помогла найти любовь всей жизни

Мартовские депортации 1949 года. Можно предположить, что романтичными эти дни не были, но история Эльви-Айно и Антона Лейтмяэ стала исключением.

Супруги прожили вместе почти 66 лет, вырастили троих детей, двое из которых родились в Сибири. В 2010 году пара удостоилась титула ”Бабушка и дедушка года”. Лейтмяэ всегда уделяли много времени культурному времяпрепровождению, посещали театры, музеи, выставки. К культуре Антона приобщил его отец Александр, который принимал активное участие в рапламааской светской жизни. Дед Антона Яан был образованным человеком. В 1905 году за активную общественную деятельность царская власть заочно приговорила его к смертной казни (к тому времени дед вместе с адвокатом Яаном Теемантом, который позже стал известным политическим деятелем, уже находился в Швеции) и на глазах у семьи дотла сожгла дом.

Вспоминая депортации, 81-летний Антон писал в выпущенных Eesti Memento Liit мемуарах, что они могли ехать несколько дней без остановок, без еды и пищи. На улице становилось все холоднее, а единственным источником тепла оставались человеческие тела. Измученные жаждой солдаты слизывали конденсат с болтов и металлических креплений. ”Это был поезд смерти. Люди сходили с ума от жажды и голода! Когда кто-то из наших соратников по оружию умирал, мы не могли положить его куда-нибудь в угол. Так он лежал среди нас, покуда его не вынесут и не выкинут в какую-либо дырку”, — писал мужчина.

”Еще в Кейла я через решетки увидел двух депортируемых девушек, которые проходили мимо вагона. Одну я заприметил. Время от времени я видел ее во время остановок, и она стала мне нравиться”.

По прибытию на место как семья Эльви-Айно, так и семья Антона были отправлены на работы в лесном хозяйстве, где зарплата по сравнению с колхозами была выше. ”Наша семья не испытывала ни голода, ни сильных экономических проблем. Безусловно, мы жили лучше местных”, — вспоминал Антон.



В 1950 году влюбленные оформили брак. Чуть позже им выделили отдельную комнатку. Тогда женщине не разрешили взять фамилию мужа, чтобы она не ”потерялась” для властей. Сделать это она смогла лишь спустя 11 лет после возвращения на родину в 1959-м.

Весной прошлого года Антона не стало.