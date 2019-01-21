ФОТО и ВИДЕО: Побег из Таллиннской тюрьмы. История невероятного везения двух заключенных

Побеги из тюрьмы в Эстонии бывают очень редко, и по большей части детали этих историй остаются неизвестны общественности: тюремная служба сообщает только некоторые основные факты, остальная информация засекречена из соображений безопасности. В этот раз Eesti Päevaleht удалось получить доступ к совершенно поразительной истории последнего побега.

Первый акт побега. Окно

Камера номер 452 второго подразделения Таллиннской тюрьмы. 10 октября 2015 года, 2:51 ночи. Заключенный Александр Сухоцкий, 36-летний большой, крепкий, лысый и татуированный наркопреступник, последние шесть часов почти непрерывно пилил маленькой ножовкой решетку на окне и крепления стеклопакета. Теперь он выпрямляется. Два прута решетки почти перепилены. Сухоцкий бросает обернутую с одного конца тканью ножовку на стол и ногой выбивает прутья. Путь из окна свободен.

Рядом с Сухоцким вертится в сумрачной камере Эдуард Михайлов, 24-летний маленький, худенький воришка. Его задачей до сих пор было преимущественно сторожить: если слышны шаги надзирателей, следует подать знак Сухоцкому, чтобы он поставил снятый стеклопакет обратно на место, чтобы при взгляде в дверной глазок все казалось в порядке.

На улице шумит довольно сильный ветер, температура 4-5 градусов, но дождя нет. Из окна камеры видна тюремная стена из белых кирпичей, развалившийся ангар, который тюрьма использует как склад, и в отдалении на расстоянии примерно 50 метров рощица, под сенью которой ряды могильных плит кладбища Сиселинна. Помимо этого из окна видны валяющиеся на земле у светлой тюремной стены снятые леса, которые рабочие оставили там предыдущим вечером.