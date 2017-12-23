ФОТО И ВИДЕО: По Таллинну начали ходить ретро-трамваи Яан и Юлиус

По Таллинну начали курсировать новые ретро-трамваи Яан и Юлиус. Они присоединились к уже работающему на линии Кадриорга ретро-трамваю Константин. Еще три ретро-трамвая пока строятся.

Мэр Таллинна и председатель совета TLT Таави Аас говорит, что ретро-трамваи были изготовлены согласно договору, подписанному с AS Ühinenud Depood в октябре прошлого года. Согласно договору, нужно было построить для линии Кадриорга 6 трамваев, внешний вид которых и интерьер должны воспроизводить облик транспортных средств первой половины прошлого столетия, но, в то же время, технологически трамваи должны быть современными.

”Трамваи изготавливаются в сотрудничестве с Inekon Group AS. Хотя используется рама KT-4, фактически речь идет о строительстве нового трамвая. Корпус полностью реновируется, устанавливаются новые элементы интерьера, электроника, кабели, окна и отопительная система”, — пояснил Аас.

Председатель правления TLT Энно Тамм добавляет, что для того, чтобы достойно отметить 100-летие Эстонской Республики, совет и правление предприятия решили дать ретро-трамваям имена ключевых политиков и общественных деятелей времен Первой республики.

”Обслуживающий линию Кадриорга с октября этого года трамвай получил имя ”Константин”, в честь Константина Пятса, одного из основателей республики и первого президента. Перед Рождеством вышли на линию трамваи, названные в честь Яана Поска и Юлиуса Куперьянова”, — сказал Тамм.

Яан Поска (1866–1920) был мэром Таллинна, министром иностранных дел, а также министром юстиции, первым эстонцем в должности председателя Таллиннского городского собрания.

Юлиус Куперьянов (1894-1919) — герой Освободительной войны.

Вдобавок к именам на боках трамваев в салонах размещена информация о жизни Поска и Куперьянова.

Следующие три трамвая получат имена Йохана Лайдонера, Юри Вильмса и Эрнста Яаксона.

AS Ühinenud Depood гарантирует, что трамваи, проходя плановое техобслуживание, проедут не менее 500 тысяч километров.

Проектирование и строительство шести ретро-трамваев обошлось в 4 452 000 евро.