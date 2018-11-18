ФОТО и ВИДЕО: Партнеры по коалиции встретились для обсуждения правительственного кризиса(38)
Сегодня Юри Ратас встречается с партнерами по коалиции для обсуждения правительственного кризиса, возникшего в связи с миграционным пактом ООН.
Сегодня Юри Ратас встречается с партнерами по коалиции для обсуждения правительственного кризиса, возникшего в связи с миграционным пактом ООН.
Непосредственно перед встречей Евгений Осиновский сказал, что соцдемы ни в коем случае не хотят развалить правительство.
”Наша задача — восстановить единую позицию Эстонии по внешнеполитическим вопросам. Это необходимо сделать для того, чтобы правительство могло функционировать дальше. С этим желанием мы и идем на встречу, и я верю, что решение найти возможно”, — сказал Осиновский.
Председатель ”Исамаа” Хелир-Валдор Сеэдер сказала перед встречей, что надеется переубедить партнерев по коалиции. Он отметил, что и для коалиции, и для Эстонии лучше не присоединяться к миграционному пакту.
Сеэдер сказал, что ”ожидает аргументированной дискуссии” и ”надеется их переубедить”. При этом, по его словам, ультиматумов он выдвигать не намерен. ”Думаю, что самое лучше — это проговорить все, попытаться прийти к консенсусу и единому мнению. Надеюсь, так и случится”, — сказал он и добавил, что требование соцдемов об отставке Рейнсалу ему непонятно.
Предполагается, что встреча может занять несколько часов.
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