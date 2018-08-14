14.08.2018, 18:20

ФОТО и ВИДЕО: Отцы города ознакомились с ремонтом Гонсиори и строительством Рейди теэ. Когда откроется перекресток Пронкси?

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Йоозеп Тикс
 
Видео и фото: Андрес Путтинг
 
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Руководители города Таллинна созвали СМИ и встретились с руководителями работ на Гонсиори и Рейди теэ. Когда одно строительство будет завершено, полным ходом начнется второе.

Мэр Таллинна Таави Аас указал руководителям работ на улице Гонсиори, чтобы перекресток Пронкси обязательно был готов к 3 сентября. Начало учебного года принесет в столицу еще больше нагрузки на уже сейчас забитые автомобилями дорожные узлы в центре города. "В случае, если он не будет открыт, обязательно следует подумать о дополнительных регулировщиках", — обеспокоен Аас гарантированием максимальной пропускной способности на улице Пронкси.

Ответственный за работы на Гонсиори Свен Пертенс выразил надежду, что работы будут закончены к сроку, однако гарантий не дал. "Точную дату не хотелось бы обещать. Третий этап все-таки предполагает проникновение вглубь земли, и здесь обнаружилось очень много различных коммуникаций, — признал он. — Я вообще не преувеличиваю, если каждую неделю из земли появляются какие-то сюрпризы, которые вызвали перепроектировки".

Мероприятие продолжилось поблизости от строительства будущей Рейди теэ. В фокусе было уже не прекращение нарушения движения, а начало следующего. "Пока не откроют Гонсиори, мы закрывать и нарушать движение не начнем", — пояснил ответственный за строительство Марек Яссик. Сейчас идут подготавливающие к строительству дороги работы с почвой вдоль береговой линии, которые не мешают остальному движению.

Tallinn Hockey weekend
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