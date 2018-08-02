02.08.2018, 15:21

ФОТО и ВИДЕО: Осторожно! С монумента на площади Вабадузе на голову сыпятся осколки стекла

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rus.delfi.ee
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В Таллинне на площади Вабадузе, где в очередной раз ремонтируют Монумент победы в Освободительной войне, с неба на пешеходную дорожку сыпятся осколки стекла с обошедшегося дороже всех стеклянного объекта в Эстонии.

По словам находящихся на месте, пространство вокруг монумента частично оцеплено для прохожих, но осколки сыпятся и на открытые для пешеходов дорожки.

Осторожным нужно быть, прежде всего, проходя именно за монументом.

Монумент и лестницу перед ним в очередной раз начали ремонтировать в середине июня.

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