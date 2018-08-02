02.08.2018, 15:21

ФОТО и ВИДЕО: Осторожно! С монумента на площади Вабадузе на голову сыпятся осколки стекла

 (87)
rus.delfi.ee
EST 117

В Таллинне на площади Вабадузе, где в очередной раз ремонтируют Монумент победы в Освободительной войне, с неба на пешеходную дорожку сыпятся осколки стекла с обошедшегося дороже всех стеклянного объекта в Эстонии.

По словам находящихся на месте, пространство вокруг монумента частично оцеплено для прохожих, но осколки сыпятся и на открытые для пешеходов дорожки.

Осторожным нужно быть, прежде всего, проходя именно за монументом.

Монумент и лестницу перед ним в очередной раз начали ремонтировать в середине июня.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


На „веселых поминках“ по погибшим в Одессе эстонцам пили алкоголь, курили марихуану и нюхали кокаин

02.08.2018
В воскресенье вечером полиция получила вызов в дом на улице Мурели в Вильянди, где собралась шумная компания, которая жгла автопокрышки. Семеро были доставлены в вытрезвитель. Выяснилось, что это были нестандартные поминки по недавно погибшим в Одессе молодым эстонцам.
Подробнее



ФОТО и ВИДЕО: Осторожно! С монумента на площади Вабадузе на голову сыпятся осколки стекла

02.08.2018
В Таллинне на площади Вабадузе, где в очередной раз ремонтируют Монумент победы в Освободительной войне, с неба на пешеходную дорожку сыпятся осколки стекла с обошедшегося дороже всех стеклянного объекта в Эстонии.
Подробнее



“Они прождали Бузову весь день, купили подарки”. Читатель Delfi — об обмане организаторов EBF и розыгрыше без победителя

02.08.2018
28 июля в Нарва-Йыесуу прошел фестиваль East Beach Fest 2018, на котором выступили такие артисты, как Maruv, Zomb, Чили и Ольга Бузова. Незадолго до мероприятия в Facebook был объявлен розыгрыш, победителю которого обещали встречу и фото с Ольгой Бузовой. В редакцию Delfi обратилась читательница, которая считает, что организаторы обманули людей, ведь встречи так и не состоялось. Представители EBF приносят свои извинения и объясняют, что встречу отменил менеджмент артистки.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
-15% Meeste käekell Police MIRAGE PL.14745JPBB/02P
109,- €
92,65 €
-15% Meeste käekell Police NAVIGATOR PL.14799JS/04
179,- €
152,15 €
-25% Käekell LACO Bell-X-1 861907
540,- €
405,- €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



А вы умеете успокаиваться, становясь песком? В Нарва-Йыэсуу эстонские и российские экоактивисты ”состыкуют нестыкуемое”

02.08.2018
Вы знали, что портреты пишут не только с людей, но и… с деревьев? А часто ли вы танцуете авангардные японские танцы, ”становясь” в процессе жуком? На лекцию по экологии звука давно ходили? Если вас не очень огорошили эти, на первый взгляд, абсурдные понятия, можете ”рискнуть” и отправиться на этих выходных в Нарва-Йыэсуу нарушать свой автоматизм восприятия, расширять кругозор, неформально обучаться и окультуриваться, да и просто ”как-то иначе” отдыхать на фестивале экологического искусства ”Расти и гний”. Бесплатно.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ