12.05.2018, 21:10

ФОТО и ВИДЕО: Олег Гросс кружил на вертолете близ центра Таллинна и приземлился в маленьком парке

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rus.delfi.ee
EST 7

Известного предпринимателя Олега Гросса снова видели в Таллинне кружащим на вертолете, когда он вместе с семьей приземлился посреди маленького парка рядом со зданием Telia и отправился в город на прогулку.

"Вот так среди людей довольно странная быстрая посадка. Некоторые люди быстро бежали подальше", — описал видевший снижение вертолета читатель.

Кажется, что расположенный рядом со зданием Telia газон превратился в личную посадочную площадку Гросса, потому что в последний раз его видели поднимающимся в воздух на вертолете с газона между Мустамяэ теэ и Палдиским шоссе и затем улетающим в сторону Хааберсти на этой неделе в среду.

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