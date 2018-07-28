28.07.2018, 09:50

ФОТО И ВИДЕО: "Ох, красота-то какая! Лепота!" Кровавая луна над Эстонией глазами читателей Delfi


rus.delfi.ee
EST 5

Во многих странах можно было увидеть "кровавую Луну" — уникальное лунное затмение, которое было самым продолжительным в XXI веке. После восхода Луна стала красно-бурого цвета. Полное затмение длилось целый час и 43 минуты.

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