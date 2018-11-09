ФОТО и ВИДЕО: Ну вот и все. Театр NO99 дал свое последнее представление
Вчера театр NO99 дал свое последнее представление, хотя окончательная ликвидация произойдет в январе 2019 года.
Вчера театр NO99 дал свое последнее представление, хотя окончательная ликвидация произойдет в январе 2019 года.
Театр работал с 2005 года в Таллинне на улице Сакала. Художественным руководителем театры долгое время был Тийт Оясоо, но после того, как он стал участником скандала, должность заняла Эне-Лийс Семпер.
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