09.11.2018, 07:20

ФОТО и ВИДЕО: Ну вот и все. Театр NO99 дал свое последнее представление


rus.delfi.ee
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Вчера театр NO99 дал свое последнее представление, хотя окончательная ликвидация произойдет в январе 2019 года.

Театр работал с 2005 года в Таллинне на улице Сакала. Художественным руководителем театры долгое время был Тийт Оясоо, но после того, как он стал участником скандала, должность заняла Эне-Лийс Семпер.

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