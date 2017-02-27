ФОТО и ВИДЕО: Новые граждане Эстонии рассказали, что для них значит гражданство ЭР

Сегодня, 27 февраля, в Таллиннском доме учителя на торжественной церемонии министр внутренних дел Андрес Анвельт и руководитель Пыхьяской префектуры Кристиан Яани вручили свидетельства о гражданстве 46 новым гражданам Эстонии. На сегодняшней церемонии чествовали жителей Таллинна и Харьюмаа.

Новые граждане Эстонии рассказали Delfi, сложно ли было получить гражданство и что для них значит гражданство Эстонии.

"Мы постоянно упрощали процесс получения гражданства Эстонии и будет делать это и дальше. Наша цель — чтобы у всех родившихся в Эстонии детей, независимо от гражданства их родителей, была бы возможность выбрать именно гражданство Эстонии. Гражданство — это взаимно обязывающая связь между государством и гражданином и я уверен, что все получающие сегодня свидетельства, высоко ценят те возможности и свободы, которые предлагает им гражданство Эстонии", — сказал министр внутренних дел Андрес Анвельт.

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"Радостно видеть здесь сегодня и молодежь, и новых граждан Эстонии уже зрелого возраста, с которых молодым людям следует брать пример", — сказал Кристиан Яани. „На их примере мы видим, что при желании возможно все и никогда не рано и никогда не поздно стать гражданином Эстонии. Здесь присутствуют люди разных возрастов и профессий, но у всех вас нечто важное, что вас объединяет — гражданство Эстонии. И гражданство открывает новые двери — например, теперь у вас есть возможность стать полицейским или помощником полицейского".

В прошлом году гражданами Эстонии стали 1765 человек, из них 963 — дети в возрасте до 15 лет. Больше всего среди новых граждан было людей, у которых не было раньше определенного гражданства — 1448. 240 человек — бывшие граждане Российской Федерации, 28 — Украины, 11 — Армении, а также других стран.