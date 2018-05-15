15.05.2018, 17:50

ФОТО И ВИДЕО: Новость о любопытном лосенке на учениях "Еж-2018" опубликовала Би-би-си

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rus.delfi.ee
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ФОТО И ВИДЕО: Новость о любопытном лосенке на учениях "Еж-2018" опубликовала Би-би-си
Foto: Kuvatõmmis

Участвовавшие в масштабных учениях "Еж-2018" Эрих Юри Прикко и Альвер Тедре прислали в редакцию Delfi милое видео, на котором шустрый лосенок пришел поинтересоваться, почему пестрые мужчины снуют по лесу. Благодаря новости издания Estonian World новость вчера удостоилась внимания британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си.

Поскольку матери лосенка нигде не было видно, солдаты спросили у экспертов по окружающей среде, что делать, и получили в ответ рекомендацию, что, должно быть, мать придет искать своего детеныша с наступлением ночи.

Эксперты также опровергли миф, будто родители могут бросить лосенка, если он соприкасался с людьми.

Министерство обороны сообщило в Facebook, что найденные на следующее утро свежие следы свидетельствовали о том, что лосенок вернулся обратно к своим родителям.

Би-би-си также пишет, что в закончившихся на прошлой неделе учениях "Еж-2018" участвовало 15 000 солдат из Эстонии и других стран НАТО, в том числе из Великобритании.

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