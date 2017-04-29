ФОТО и ВИДЕО: Ночью по улицам Курессааре носили гроб

В ночь на субботу шестеро мужчин из прихода Раху в Вальяла и Курессааре в четвертый раз несли по Курессааре пустой гроб.

По словам члена прихода Виктора Мартеля, гроб носят по Курессааре, проходя мимо ночных клубов и баров. Свой путь мужчины проходят молча, ни с кем не общаясь. Мартель говорит, что таким образом хотят донести послание до молодых людей на понятном им языке. Его суть состоит в том, что никто не должен умирать молодым — от алкоголизма или наркомании.

Реакция в ночном городе тоже была — кто-то с визгом бежал в обратном от носителей гроба направлении, кто-то бормотал ”что происходит”.