ФОТО и ВИДЕО: Неприметная парковка в центре Таллинна скрывала под собой сотни древних скелетов

На пересечении Тынисмяги, улицы Харидусе и Пярнуского шоссе под сенью деревьев в земле скрыты останки сотен людей, которые, может, и покоились бы там дальше, если бы не планы по возведению на месте нынешней парковки офисно-жилого здания, пишет Maaleht.

Речь идет о кладбище старой церкви Каарли, где людей стали хоронить более 400 лет назад. Теперь археологи Тартуского университета ведут там раскопки, пытаясь спасти историческую и археологическую ценность.

По словам палеонтолога Мартина Мальве, в этом месте находилось кладбище, которое использовалось как минимум со времен Ливонской войны с 1550 по 1777-е. ”Письменные источники и карты указывают на то, что тут находилась старая церковь Каарли, — говорит Мальве. — Сейчас нам известна новая церковь, построенная позже. Старая церковь Каарли была сожжена 19 августа 1710 года, когда Таллинн был окружен российскими войсками”.



„Информация, которую мы получаем, до селе там неведома, и, несомненно, даст много новой информации относительно той эпохи”, — говорит Мальве. Он отмечает, что захоронения и останки расскажут очень многое о городе и его жителях. ”Сейчас у нас уже почти 120 скелетов, — сказал он на прошлой неделе. — Очистим их, задокументируем и заберем в Тарту”.

Примечательно, что около 20 из найденных 120 останков имеют признаки заболевания сифилисом. ”Так много скелетов с сифилисом не было ни на одном кладбище. Обычно сифилис в лучшем случае проявляется у 1-2% останков”, — отмечает Мальве.

Всего, по его оценке, на кладбище около 300 скелетов.