ФОТО и ВИДЕО | Непогода накрывает Эстонию с юга: в Пярну — дождь и град

В Пярну на смену хорошей солнечной погоде пришли осадки в виде града и дождя.

Днем эстонская метеослужба предупредила о приближении грозы, которая будет сопровождаться градом и сильным ветром.

В настоящее время тучи сгущаются над Ляэне-Вирумаа и Ярвамаа.

Согласно данным синоптиков, в Кырвемаа уже сейчас есть вероятность образования грозы. Также появление грозы возможно в центральной Эстонии, недалеко от Пайде, и грозовые тучи уже сгустились и на юге Эстонии, под Выру.

В Таллинне и его окрестности по-прежнему солнечно, но днем не исключено появление туч и гроз.