ФОТО и ВИДЕО: Не для слабонервных! В AHHAA открылась выставка человеческих органов

В пятницу в центре науки AHHAA открылась выставка ”Ahhaa, inimkehad!” („Human Bodies”), на которой экспонируются человеческие тела в разрезе: в общей сложности более 150 разных органов.

Речь идет о т.н. кочующей выставке, которая в таком виде в Прибалтике представляется впервые.

"На выставке выставлены на обозрение тела 12 взрослых человек, различными способами разрезанных на части: поперчено или продольно. Кроме полноразмерных срезов в AHHAА можно посмотреть и на настоящие органы, кости, сосудистую систему, нервы и много другое", — сказала член правления AHHAA Пильви Колк.