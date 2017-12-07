07.12.2017, 07:55

ФОТО И ВИДЕО: Наконец-то дома! Освобожденных из индийской тюрьмы судовых охранников в Таллиннском аэропорту встречали близкие


rus.delfi.ee
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Наконец-то Таллинн! Четыре года проведшие в дали от родины эстонские судовые охранники 6 декабря в 23.45 прибыли в Таллинн.

Суд Ченнаи оправдал проведших в Индии долгих четыре года эстонских судовых охранников на прошлой неделе. В субботу суд обнародовал полный текст судебного решения, что позволило местным властям начать делопроизводство по оформлению для жителей Эстонии разрешения на выезд из Индии.

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