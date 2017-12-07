ФОТО И ВИДЕО: Наконец-то дома! Освобожденные из индийской тюрьмы судовые охранники прибыли в Таллинн

Эстонские судовые охранники, которые четыре года провели вдали от родины, 6 декабря в 23.45 прибыли в Таллинн.

По прибытию в аэропорт мужчины казались уставшими. Мать одного из них сказала, что они не хотят показывать свои эмоции.

От интервью охранники и их близкие пока отказались.

Суд Ченнаи оправдал проведших в Индии долгих четыре года эстонских судовых охранников на прошлой неделе. В субботу суд обнародовал полный текст судебного решения, что позволило местным властям начать делопроизводство по оформлению для жителей Эстонии разрешения на выезд из Индии.

”В баню хочу, чтобы смыть эти четыре года дерьма”, — ответил на днях один из охранников Лаури Адер на вопрос о том, что он хочет сделать первым делом по возвращению домой.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас выразил удовлетворение тем, что эстонские судовые охранники в Индии вернутся домой к своим семьям. Он поблагодарил Министерство иностранных дел Эстонии и другие ведомства, которые в течение четырех с лишним лет работали во имя того, чтобы мужчины смогли попасть домой.