01.08.2018, 16:06

ФОТО и ВИДЕО: На смену жаре пришли дожди и грозы: Таллинн начинает затапливать!

 (24)
прогноз на неделю
rus.delfi.ee
EST 8

Сегодня сильная жара сменилась тучами и ливнем. Кое-где замечена и гроза.

Читатель прислал в редакцию видео потопа на Ярвевана теэ в Таллинне.

Согласно прогнозу сайта pogoda.ee, сегодня днем ожидается небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер в основном юго-восточный, южный 2-7 м/с. Температура воздуха 27..32, на побережье с наветренной стороны до 24°С.

Четверг, 02.08:
Ночью: Ясная или малооблачная погода, без осадков. Местами возможно образование тумана. Ветер южной четверти 1-6 м/с. Температура воздуха 15..20, на побережье до 22°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно южных направлений 1-6 м/с, к вечеру развернется к западной четверти. Температура воздуха 27..32, на побережье за счет бриза до 24°С.

Пятница, 03.08:
Ночью: Небольшая и переменная облачность. В западной Эстонии местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно юго-западный, южный 1-7 м/с. Температура воздуха 17..22°С.
Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западной четверти 4-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 25..30, на побережье до 22°С.

Суббота, 04.08:
Ночью: Небольшая и переменная облачность. В отдельных местах возможен кратковременный дождь. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 15..20°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих районах пройдут ливневые дожди, возможна гроза. Ветер западных направлений 4-9, на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 20..25°С.

Воскресенье, 05.08:
Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, есть вероятность грозы. Ветер западной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 14..19°C.
Днем: Облачная с прояснениями погода. Во многих местах ожидаются ливни и грозы. Ветер западный и юго-западный 4-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 20..25°C.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ФОТО И ВИДЕО: "Стройка века" — кипит! Чем дышат легендарные Коплиские линии этим знойным летом?

01.08.2018
Пока строители, прорабы, инженеры мирно спали, утомившись от негуманно-знойного трудодня, журналист Delfi еще до восхода солнца совершила моцион по окутанному мраком легендарному району Таллинна — Коплиским линиям. Не новость, что они — уже не те, что в представлениях и ассоциациях настоящих и бывших жителей и гостей столицы. Чем живет район? Как растет, куда ширится? Добры ли вести со строительного фронта?
Подробнее


Преступления, о которых страна помнит до сих пор. Поймать особо опасного серийного насильника помог случай

01.08.2018
Для Ээро Песура, охотившегося за возвращающимися из ночных клубов девушками, расследование двух случаев изнасилования закончилось предъявлением подозрения по пяти эпизодам. Мужчина оказался за решеткой на восемь лет, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Такой ”орды рыбьих трупов” на Чудском озере раньше не было: запах распространяется по всей округе

01.08.2018
Вся прибрежная зона Чудского озера полна погибших рыб. Несмотря на то, что к настоящему моменту некоторые пляжи (например, Калласте) отчищены, соответствующий запах стоит до сих пор.
Подробнее

Две женщины, три собаки и младенец оказались на жаре посреди дороги в сломанной машине: помогла лишь одна мастерская

01.08.2018
В соцсетях распространяется пост, автор которого выражает сердечную благодарность работникам авторемонтной мастерской, которые помогли ей, ее подруге, трем собакам и младенцу в безвыходной ситуации.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100023
189,- €
-15% Meeste käekell Police LEICESTER PL.15217JSBL/03
199,- €
169,15 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JS/04A
199,- €
169,15 €


Немного о Петре I, мате и злопамятной истории. Петербургский историк дал оценку эстонскому скандалу с якобы сквернословившим царем

01.08.2018
То, что тележурналист Вахур Керсна, рассказывая в ТВ-передаче об основании Кадриорга, употребил на 53-секунде своей передаци "Прогулки по Кадриоргу" совсем не печатное слово, заметили все. Почему тележурналист решил, что Петр I именно этим словом выразил свое восхищение местностью и желание еще более ее приукрасить — сказать сложно. Но, чем бы Керсна ни руководствовался, его ляпсус моментально вызвал хоть не очень серьезный, но все-таки достаточно заметный в Эстонии скандал. Одни заговорили о том, что без мата русские вообще не способны выражать свои эмоции. Другие, искренне оскорбившись, стали размышлять о чистоте и красоте языка, на котором творили лучшие поэты, романисты и публицисты мира. Третьи, не торопясь с выводами, принялись прочесывать интернет в поисках образцов речи российского царя.
Подробнее

ВИДЕО DELFI | Сериал ”Ласнагорск” о русских в Эстонии снимается с прицелом на экспорт

01.08.2018
Delfi уже сообщал о том, что в Таллинне начались съемки первого отечественного телесериала на русском языке. Нашей съемочной группе удалось попасть на площадку, чтобы своими глазами увидеть, как рождается будущий хит. Мы пообщались как с создателями сериала, так и с исполнителями главных ролей.
Подробнее

Вора в законе Сурика лишили титула за обман ”короля” российского криминала Шакро Молодого

01.08.2018
Вор в законе Сурен Тавадов, известный в России в криминальных кругах, как Сурик Андижанский, лишился титула за присвоение нескольких миллионов долларов без ведома лидера преступного мира России Захария Калашова (Шакро Молодой). Об этом в среду, 1 августа, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ”Прайм Крайм”.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ