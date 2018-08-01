ФОТО и ВИДЕО: На смену жаре пришли дожди и грозы: Таллинн начинает затапливать!

Сегодня сильная жара сменилась тучами и ливнем. Кое-где замечена и гроза.

Читатель прислал в редакцию видео потопа на Ярвевана теэ в Таллинне.

Согласно прогнозу сайта pogoda.ee, сегодня днем ожидается небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер в основном юго-восточный, южный 2-7 м/с. Температура воздуха 27..32, на побережье с наветренной стороны до 24°С.

Четверг, 02.08:

Ночью: Ясная или малооблачная погода, без осадков. Местами возможно образование тумана. Ветер южной четверти 1-6 м/с. Температура воздуха 15..20, на побережье до 22°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно южных направлений 1-6 м/с, к вечеру развернется к западной четверти. Температура воздуха 27..32, на побережье за счет бриза до 24°С.

Пятница, 03.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. В западной Эстонии местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно юго-западный, южный 1-7 м/с. Температура воздуха 17..22°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западной четверти 4-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 25..30, на побережье до 22°С.