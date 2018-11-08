08.11.2018, 09:25

ФОТО И ВИДЕО: На Ратушной площади установили рождественскую ель

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rus.delfi.ee
EST 18
Galerii: 54 pilti
Foto: Tiit Blaat

В рождественский период столицу будет украшать ель, которую впервые привезут на Ратушную площадь из таллиннского района Кристийне. Она будет установлена на площади сегодня днем, и уже утром елка отправилась в путь.

”Управа района Кесклиннн искала рождественскую ель в этом году по всей Эстонии. В итоге выбор остановился на красивом дереве, которое растет прямо в Таллинне в районе Кристийне на улице Кибувитса”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Сейчас дерево уже спилено и погружено и в сопровождении полиции отправляется за черту города по Палдискому шоссе на Таллиннскую окружную, чтобы оттуда попасть по Вильяндискому шоссе в Ярве и проехать по Пярнускому шоссе в центр. На Ратушную площадь рождественская ель должна прибыть к обеду.

”Поскольку для транспортировки ели будет использоваться большой грузовик, который может затруднить движение, то просим участников движения быть завтра до обеда внимательными в указанном районе и, по возможности, выбрать другой маршрут, — отметил Свет. — Приглашаю всех прийти на Ратушную площадь и встретить рождественскую ель, с которой вместе на площадь приедет и Дед Мороз с мешком конфет. Кроме этого, начиная с 16.30 известные историки расскажут о традиции устанавливать рождественскую ель”.

Установка киосков рождественского рынка начнется в пятницу, 9 ноября. Огни рождественской ели и рождественского рынка будут зажжены вечером 16 ноября. Ель простоит на Ратушной площади, предположительно, до середины февраля.

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ФОТО И ВИДЕО: На Ратушной площади установили рождественскую ель

08.11.2018
В рождественский период столицу будет украшать ель, которую впервые привезут на Ратушную площадь из таллиннского района Кристийне. Она будет установлена на площади сегодня днем, и уже утром елка отправилась в путь.
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